辜仲諒將辭中信金董事

中信金控（2891）昨（28）日晚間發布新聞稿，轉述辜仲諒聲明表示：「針對日前法院一審判決之購置澄清湖不動產案，本人自認清白，並無任何不法所得，相信司法終將查明真相。但為不影響公司運作，降低外界部分人士疑慮，於與公司討論後，應公司要求，為使股東會順暢進行，將於今年6月13日中信金控股東會結束後，遞送辭任書。」

辜仲諒昨天的聲明，市場解讀為主動釋疑、穩定公司治理的關鍵動作，展現個人對公司整體利益的高度考量。儘管其個案未定讞，但此番處理方式，也為即將召開的股東會提供更平穩環境，有助董事改選順利推進。

中信金第九屆董事（含獨立董事）提名名單中，包括現任董事顏文隆、吳一揆與辜仲諒三位，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧四位。

其中，辜仲諒與吳一揆的入列，延續了去年5月臨時董事會法人代表異動的決議。當時中信金控旗下法人董事宜詮投資與仲遠投資，分別由吳一揆取代許舒博，辜仲諒取代陳春克。