中租辦現增 要募近190億

中租控股（5871）昨（28）日召開股東常會，通過辦理現金增資募集長期資金，上限1.5億股，可募資規模近190億元，這是中租控股連續第四年於股東常會提案募集長期資金，顯示中租控股積極擴大業務發展與追求營運成長，持續累積銀彈。

中租控股股東會也通過去年盈餘分派案，中租控股2024年全年稅後純益225.7億元，年減約10%，每股稅後純益（EPS）13.3元，維持賺逾一個股本的水準。中租控股擬配發每股股利6.3元，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元，昨天股東會也順利通過，另也決議甲種特別股股息為5.7億元不變。

中租控股指出，為因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求，以及不限於營運資金、長期投資、償還借款等一項或多項用途等，提案股東常會決議募資案，擬採取辦理境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）等方式募資，上限1.5億股，以中租控股市價估算，可募集資金規模將近190億元，股東會也通過長期資金募集授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理相關事宜。

中租控股股東會決議通過授權後，中租控股會視需要進行不同金額、方式的增資。