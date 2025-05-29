國銀存放利差 逆勢下滑

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國銀存款利率步步高升、放款利率卻逆勢溜滑梯，促使中央銀行昨（28）日公布2025年第1季國銀存放利差跌至1.34個百分點，寫下2022年第3季以來，近三年最低水準。國銀存放利差下滑，代表銀行光靠存、放款業務這「老本行」賺錢大不易。

央行先前連續升值抑制通膨，帶動市場利率走揚，央行統計顯示，今年第1季，國銀平均存款利率連三年上漲，從2022年第1季的0.36%，一路漲至今年第1季的1.14%，漲幅高達0.78個百分點。

但放款利率與存款利率走勢不同步，今年第1季，放款平均利率由前一季的2.49%下滑至2.48%，為兩季低點，進而促使存放款利差滑落至1.34個百分點，寫2022年第3季以來、近三年最低。

國銀存放利差溜滑梯，央行官員解釋，今年第1季存款利率走揚，主要是銀行針對大型與優質企業推出優存專案，舉例而言，有些A咖企業要發股利前，銀行會為其量身打造短天期優利專案，並給予比市場水準更高的存款利率。

此外，近期不少銀行面臨銀行法72-2條的三成上限，為避免超限，也會透過優利專案吸收存款；也有銀行為符合主管機關對資本適足率的要求，推出優利定存專案，以維持穩定的定存水位。

放款利率下滑，主要是承作利率較低的政府借款，及銀行為競爭優質客戶，給予A咖企業較優惠的低利貸款，雖然此舉會導致利差微薄，但優質客戶的倒帳風險低，銀行藉由低利貸款優惠吸引客戶駐足後，還能進行「跨售」，例如擔任薪資轉帳戶、協助企業發行債券、提供其他金融商品或服務等，賺取更多手續費收入。

央行官員強調，銀行的經營不能光靠存放款業務，而是需要提供客戶更多元的金融服務，藉由高利存款、低利貸款和重要企業客戶建立關係後，就有機會賺到更多手續費收入，存放利差縮減看似吃虧，其實是銀行獲客、留客的策略之一。

定存 央行

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