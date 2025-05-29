彰銀點出營運四大挑戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

彰化銀行（2801）昨（28）日召開法說會，指出今年面對美國關稅戰、匯率波動、債市震盪、房市轉弱等四大挑戰，其中以台幣升幅6.6%估將影響彰銀盈餘0.75%、淨值1.46%，彰銀祭多項因應策略，確保財業務穩健成長。

彰銀首季稅後純益41.35億元，年增8%，每股稅後純益0.37元，主因受惠總放款首季年增8%，又以海外市場放款年增23%為貢獻主力，推升首季淨利息收益年增16%攀升到63.73億元，整體淨收益197.4億元，年增4%。

上半年因關稅提前備貨、支撐經濟動能，但下半年市場需求趨緩，台灣製造業與科技產業恐面臨訂單減少與價格壓力，面臨此一變局，彰銀副總鄧秀娟說，彰銀已超前部署，檢視投資部位、調整資產配置，並協助客戶迎戰關稅衝擊。

彰銀盤點四大挑戰，一、美關稅牽動實體與金融市場，例如高比重出口到美國的企業戶，如衝擊較大的伺服器、顯示卡、網通等資通訊產業，半導體產業也會間接受到影響，彰銀已啟動授信追蹤與融資支持，協助企業降低營運風險。

二、台幣匯率波動納入監控。彰銀會中指出，若新台幣兌美元升值6.6%（例如從4月32.12升至5月底的30元，並維持至年底），估盈餘減少0.75%，淨值影響1.46%。

彰銀認為，新台幣短期急升機率低，以區間盤整為主，但受我國經濟基本面轉弱影響，可能會有部分貶值空間，彰銀將調整外幣部位，降低對獲利影響。

三、美債市場波動加劇，彰銀調整投資組合、強化避險。彰銀3月底持有美債19.1億美元，平均存續期4.71年、平均收益率3.98%。

四、房市交易急凍、房價進入震盪整理，彰銀首季房貸承作量已季減三成。

新台幣 彰銀

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