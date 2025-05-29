合庫金：房市景氣保守看待 暫停受理非本行土建融分批房貸

房貸市場水位仍緊缺，合庫金（5880）昨（28）日舉行第1季法說會時指出，第1季房貸年成長逾10%，且今年房貸量仍會成長，但對房市景氣保守看待。目前《銀行法》72-2比率達28.46%，不動產集中度近36%，管控措施已暫停受理非本行土建融分批房貸，另因為案件量多導致審核期拉長須排撥。

法說會由金控總經理蘇佐政主持，他表示，美國新一波關稅政策使全球經濟成長不確定性風險增溫，儘管全球經濟在過去幾年遭受嚴重衝擊後展現驚人韌性，但現今再次面臨重大考驗。

合庫金指出，第1季稅後純益49.9億元，年減7.2%，不過，倘排除去年同期高鐵補償金一次性收入8.4億元，首季獲利正成長9.9％，累積前四月亦成長7.1％。獲利主體銀行首季年成長20%，存放款成長動能穩健。至於證券子公司雖虧損，但經調整投資部位後仍樂觀全年獲利有望超越去年。

身為不動產放款大行，合庫主管指出，目前房貸餘額約8,000億元，首購利率2.6%起，排撥狀況是因為案件量大導致審核期間拉長。就整體房貸市場展望，因以首購為主並搭配新青安量能，今年房貸業務仍成長。

《銀行法》72-2規範不動產放款總額不得超過存款30%，合庫目前升至28.46%已接近警戒值，合庫主管表示，台幣升值後美元存款換算整體存款部位也會影響計算比例，將嚴密監控。至於土建融展望趨向保守，且為避免信用資源流向不動產市場，採取擇優承作為原則。

房貸管控方面，合庫主管強調已暫停受理非本行土建融分批房貸，對本行土建融分批房貸續約也有調整額度，但首要重視首購和新青安撥款。

近期股債市波動皆大，合庫主管指出，銀行投資美國公債以長期持有為主，雖被降評但仍是高品質流動性資產，有利於銀行流動性覆蓋比率，會順勢波段操作。另近期取消「限空令」後股市資金動能有增強，且企業表現具韌性，雖震盪但不看壞股市走向。

五家壽險原定發放現金股利，在金管會主委彭金隆於立院坦言會請業者審慎思考後恐有變數，合庫人壽總經理藍年紳透露計畫不變，今年為第九年發放現金股利，正向金管會申請並等待答覆中。至於台幣升值1角匯損約1,500萬元，但目前避險比率達95%，同時已申請外匯價格變動準備金新制。