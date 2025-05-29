財部盯內控 找公股銀開會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

財政部昨（28）日臨時召集九大公股行庫開會，因應近期有公股銀行員涉及勾結詐團，主要督導銀行落實內控制度，另在市場時事題方面聚焦利匯率、關稅等風險，並不忘提醒持續注意房貸、不動產貸款集中度，及對融資租賃公司授信管控。

據指出，會議邀集公股金控及銀行總經理出席，由財政部次長阮清華主持。最重大議題為近期有兩家公股行庫接連發生行員勾結詐騙集團案件，一家遭金管會重懲開出2,200萬罰鍰。一家近期發生的涉嫌幫詐團開立人頭戶也正由檢調偵查中。

會議中，阮清華提醒行庫特別重視內控制度及法遵，並針對警示戶開戶作業管理等。此外，針對近一年來的老問題持續督促，包括不動產融資管制，各總經理也報告自家目前《銀行法》72-2條比率、房貸額度以及每月還款金額可承做首購族空間等。

財部要求持續嚴格管理新青安房貸及注意不動產放款集中度；調控貸款結構、審慎核貸，降低大型建商與土建融放款，提高自住房貸額度，以民眾自住首購為優先。

財政部 新青安房貸 公股行庫

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