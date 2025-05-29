一銀高資產業務蟬聯雙冠王

深耕財富管理多年的第一銀行，積極響應財政部銀行雙翅膀政策， 2024年理財手收近75億元，創下歷史新高，今年截至4月，理財手收較去年同期成長近三成，且各項業務嶄露鋒芒，高資產業務客戶數及管理資產規模（AUM）蟬聯第一、定期定額業務扣款金額公股銀行第一、信託2.0三年績優創新第一，三箭齊發展現卓越理財優異成績。

截至4月底，第一銀行高資產財富管理客戶數逾2,400戶，自3月起領先同業站上第一，AUM近2,500億元，連續七個月蟬連業界第一，穩坐高資產財管業務雙冠王寶座，展現深耕「億」級客戶的實力。第一銀行總經理周朝崇表示，專注聆聽客戶需求，跨業務攜手合作，提供有溫度的金融服務，是一銀財管業務穩健成長的關鍵要素。

一銀瞄準高資產客戶，專家團隊集結客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，將服務範疇擴及至稅務規劃、傳承分配等，並聚焦多元金融商品創新，領先公股銀行率先提供「未具證券投資信託基金性質」投資商品；同時為響應政府打造亞洲資產管理中心政策，規劃在高雄地方資產管理專區設點，未來將透過總行專家團隊與專區營業據點團體協作方式共同經營高資產客戶。

面對金融市場波動，投資人應根據自身投資偏好進行配置，以定期定額投資為核心策略，達到平衡風險效果，截至第1季一銀定期定額扣款金額達77億元，居公股銀行之冠；針對沒有時間關注市場的客戶，「e-First智能理財」搭配晨星團隊核心演算法，提供專家級投資組合選擇，上線以來投資人數近七萬人、申購金額約46億元，客戶數及AUM續創新高，今年5月再推出境外ETF投資組合功能，提供投資人更多元理財選擇；為實踐普惠金融，針對小資族推出iLEO「百元奇基」，最低只要100元起就能輕鬆投資全球市場基金，截至4月已吸引超過4萬名客戶，總投資金額20億元。