提前拉貨漸緩 彰銀估下半年台灣出口恐承壓景氣轉弱

對等關稅下的提前拉貨潮帶旺台灣上半年外銷表現，彰銀今天指出，隨對等關稅將正式上路，預估下半年出口恐承壓、國內景氣可能轉弱；房市方面，民眾的購屋態度轉為保守觀望，預期今年整體交易量將下滑，房價進入震盪整理階段。

彰化銀行今天舉行第1季線上法說會，由副總經理鄧秀娟主持，她指出，面對全球經濟不確定性、美國總統川普對等關稅政策變動、匯率市場波動與地緣政治風險升溫等挑戰，彰銀財務與業務表現穩健成長，並持續強化海外布局與財富管理核心業務，推動營運結構全面優化。

鄧秀娟在會中說明，今年首季彰銀合併稅後盈餘達新台幣41.35億元，年增率7.92%；每股盈餘（EPS）為0.37元；資產品質方面，逾放比率維持在0.16%，覆蓋率提高至794.87%。

鄧秀娟表示，業務推展方面，彰銀第1季放款年增率達8.07%，其中房貸成長達10.06%，海外放款更大幅成長23.49%，整體收益動能明顯提升。財富管理業務表現方面，首季手續費收入年增11.05%，主力為保險代理與信託業務透過強化高資產客戶經營與多元通路整合，維持整體財管營收占比成長。

鄧秀娟指出，海外獲利占比由2024年底的12.4%提升至目前約23.7%，前3大獲利市場為香港、美國與英國；新據點方面，澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩的設立作業進展順利，有助擴大對「新南向」與「新東向」市場的深耕與金融服務延伸。

針對房貸以及房市情況，彰銀指出，受到國銀加強控管不動產貸款總量，以及央行第7波信用管制的影響，國內房市買氣現已明顯降溫，民眾的購屋態度轉為保守觀望，預期今年整體房市交易量會下滑，房價則進入震盪整理階段，彰銀今年第1季房貸新承作量相較去年第4季減少將近3成，未來客群將繼續以自住、新青安為主，並拓展理財型房貸。

面對當前全球金融市場波動，彰銀表示，資產配置調整方面，強化政府公債與高評等金融債比重，並靈活運用FX SWAP操作，以確保資金流動性與風險控管彈性。對於出口美國比重較高的企業客戶，已啟動授信追蹤與融資支援，以協助企業降低營運風險。

展望景氣，彰銀表示，美國關稅政策未定，近來國際客戶急單湧現，讓台灣出口導向產業短期受惠，出貨量與接單表現亮眼，但隨對等關稅將正式上路，導致外部需求趨緩，製造與科技產業可能面臨訂單減少與價格壓力。

彰銀也提及，台灣目前核心通膨壓力並不大，加上因應下半年出口壓力加大、景氣可能轉弱，預期將使下半年市場重新討論是否降息的機率提高。

彰銀強調，全球總經環境仍充滿變數，包括美國財政與貨幣政策動向、主要央行利率調整時程，以及貿易與區域風險，將繼續牽動金融市場與實體經濟走勢，金管會也將川普對等關稅因素納入監理壓力測試，彰銀將依規進行測試，持續關注匯率變動等全球市場動態，調整營運策略，應對潛在風險。