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台幣強升壽險業恐匯損 彭金隆曝：1家考慮調整股利

中央社／ 台北28日電
金管會主委彭金隆。中央社
金管會主委彭金隆。中央社

5月新台幣強升，壽險業面臨匯損壓力，恐連帶衝擊資本適足率（RBC），原有數家壽險業規劃發放股利，不過金管會主委彭金隆今天表示，金管會有提醒業者是否要審慎考慮，其中確實有1家考慮後就調整股利。

金管會主委彭金隆今天受邀列席立法院財委會備詢，民進黨立委鍾佳濱質詢，新台幣升值重創壽險業的資本適足率（RBC），這樣還能發股利嗎，還是要保留銀彈，先不要把股利發出去。

彭金隆回應，即便是太平時期，壽險公司發放股利，並非帳面100元淨利全發掉，股利是以盈餘20%為發放原則，配發股利本來就很保守。目前壽險公司分為2大類，一種是獨立公司，另一種則是隸屬於金控，若是後者就沒有股東大會，可以隨時召開董事會決定。

彭金隆表示，金管會有去提醒業者是否要審慎考慮，而其中確實有1家考慮後就調整股利。據官員透露，為1家金控底下的人壽公司評估後有調整。

彭金隆5月21日也在財委會上說明，2025年發放的現金股利是根據2024年的績效，保險業要向金管會保險局申請並獲同意後才可以發放；若程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也會請業者「審慎思考」。

根據各家壽險業者公告，遠雄人壽已獲金管會核准發放新台幣5.4億元的現金股利。另有4家業者待金管會審核通過，包括富邦人壽公告擬發放現金股利210億元，台灣人壽公告19.17億元、合庫人壽為5.78億元、凱基人壽則為40億元。

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