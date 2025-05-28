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凱基人壽董事會／壽險業發現金股息再+1 配25億元現金上繳金控

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控大樓。凱基人壽／提供
凱基金控大樓。凱基人壽／提供

基金控（2883）旗下凱基人壽28日董事會決議去年盈餘分派，將同時配發現金股息股票股利。凱基人壽公告指出，盈餘分派方案已經函報主管機關金管會審核中，實際現金股息金額將視主管機關核定結果。

凱基人壽傍晚公告重大訊息，董事會決議通過去年盈餘分派，將配發現金股息25億元上繳母公司凱基金控，另配發股票股利盈餘轉增資15億元。

壽險公司配發現金股息須獲金管會核准，去年壽險業獲利豐厚，今年已有多家壽險公司將發放現金股息，但是近期新台幣強升，衝擊壽險業產生匯兌損失，引發立委關切壽險業RBC強度是否適合發放現金股息？金管會主委彭金隆也表示會請壽險業者審慎思考現金股息發放事宜。

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