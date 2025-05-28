經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、證券櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉、證券商業同業公會理事長陳俊宏、經濟日報社長劉永平等出席。

經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎，元大證券獲得「權民實動王」總公司特別獎、元富證券獲得「權民造市王」總公司特別獎、中國信託綜合證券獲得「權民交易王」總公司特別獎、永豐金證券獲得「權民旺市王」總公司特別獎、兆豐金證券獲得「權民創富王」總公司特別獎、國泰綜合證券獲得「權民推動王」總公司特別獎、統一證券獲得「權民人氣王」總公司特別獎、凱基證券獲得「權民財富王」總公司特別獎、群益金鼎證券獲得「權民績效王」總公司特別獎等多項獎項。 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，金管會主委彭金隆（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，元大證券獲得「權民實動王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給元大證券副董事長王義明（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，經濟日報社長劉永平（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，臺灣證券交易所總經理李愛玲（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，統一證券獲得「權民人氣王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給統一證券協理張鐘霖（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，凱基證券獲得「權民財富王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給凱基證券業務副總鄭淑芬（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，元富證券獲得「權民造市王」總公司特別獎等多項獎項，元富證券董事長陳俊宏（右三）與公司得獎同仁合影。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，兆豐金證券獲得「權民創富王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給兆豐金證券協理彭志弘（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，群益金鼎證券獲得「權民績效王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給群益金鼎證券總經理李文柱（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，金管會主委彭金隆（前排中）等出席致詞並頒獎。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，元富證券獲得「權民造市王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給元富證券董事長陳俊宏（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，永豐金證券獲得「權民旺市王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給永豐金證券資深副總陳志瑋（左）。記者曾學仁／攝影 經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，中國信託綜合證券獲得「權民交易王」總公司特別獎，金管會主委彭金隆（右）頒獎給中國信託綜合證券總經理林佳興（左）。記者曾學仁／攝影