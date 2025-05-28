「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮
經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、證券櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉、證券商業同業公會理事長陳俊宏、經濟日報社長劉永平等出席。
經濟日報主辦「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎，元大證券獲得「權民實動王」總公司特別獎、元富證券獲得「權民造市王」總公司特別獎、中國信託綜合證券獲得「權民交易王」總公司特別獎、永豐金證券獲得「權民旺市王」總公司特別獎、兆豐金證券獲得「權民創富王」總公司特別獎、國泰綜合證券獲得「權民推動王」總公司特別獎、統一證券獲得「權民人氣王」總公司特別獎、凱基證券獲得「權民財富王」總公司特別獎、群益金鼎證券獲得「權民績效王」總公司特別獎等多項獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言