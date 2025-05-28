1月雙貸族39萬人 人數、金額雙創高

據聯徵中心最新統計資料，今年1月同時有房貸與信貸的雙貸族，共有39萬人數量再創新高，平均房屋貸款金額612萬元且平均信貸110萬元，金額也雙雙寫下歷史新高，背後當然與房價上漲背景有關，另外近年興起的被動收入投資理財，可能也是導致信貸族增加的原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙貸族推估是中產階級的機率較高，早些年的確有銀行推出房貸搭配信貸的方案，不過現在央行管控嚴謹，近年應該是房貸族但又想增加一些被動收入，碰上興起ETF等投資理財方法，讓部分房貸族申請信貸投資，雖然房貸跟信貸都是負債，但同時也是拿了錢去買資產，只要資產價格不要出現劇烈崩跌，或者出現就業問題頓失收入，慢慢還款都不至於出現太大危機。

統計顯示，雙貸族在2019年底開始超過30萬人，隨後開始出現增長趨勢，一直到去年12月首度超過39萬人，今年1月則是寫下新高的39萬0809人，平均平均房貸612萬元且平均信貸110萬元，同樣也是雙雙寫下歷史新高。

曾敬德提醒，同時有信貸與房貸的民眾，要特別留意寬限期不能過度依賴，過去資金寬鬆時，房貸寬限期銀行給的比較大方，現在市場資金有限銀行也會希望早點回收本金，倘若用習慣了寬限期，可能到要償還本金又有其他債務壓力時，就會感受入不敷出的壓力。