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壽險發股利有變數？合庫壽總座：待金管會答覆

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
四家壽險公司今年原定發放現金股利，但金管會主委彭金隆於立院備詢時坦言會請業者審慎思考後出現變數。圖／聯合報系資料照片
四家壽險公司今年原定發放現金股利，但金管會主委彭金隆於立院備詢時坦言會請業者審慎思考後出現變數。圖／聯合報系資料照片

四家壽險公司今年原定發放現金股利，但金管會主委彭金隆於立院備詢時坦言會請業者審慎思考後出現變數，合庫人壽總經理藍年紳28日透露計畫不變，目前正向金管會申請股利發放正等待答覆中。 另外，已申請外匯價格變動準備金新制。

今年有遠雄、富邦、台壽、合庫四家壽險擬發現金股利，擺脫前兩年均僅一家的窘境。其中，遠壽已獲核准發放5.4億元現金股利。合庫壽擬發放5.78億元

不過，彭金隆今日透露已經有一家撤件。

合庫金（5880）今日召開法說會，藍年紳表示，合庫人壽今年已是第九年發放現金股利給股東，目前正向金管會申請股利發放，還在等答覆。針對近期台幣暴力升值，他說明台幣升值1角影響人壽損失1500萬元，至於因應措施方面，目前避險比例高達95%，同時已申請外匯價格變動準備金新制，正待主管機關核准，適用新制後未來對獲利有平滑作用。合庫壽主管補充，避險工具主要都是透過傳統避險SWAP。

金管會 股利 壽險公司 合庫金

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