響應亞洲資產管理中心 KPMG 啟動大南方資產創新平台

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型。

KPMG實質輔導高雄在地金融機構，串起高雄財富管理生態圈，協助金融機構進駐亞灣區，打造高資產客戶服務生態系，並結合金融科技，探索AI、數位資產、永續金融策略與ESG國際評比等前瞻應用。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵佈局策略，期望透過「躍動大南方資產創新平台」，協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，近年來，KPMG積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議。透過一系列策略性計畫，協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源。

陳俊光說，因應產業政策及國際經貿局勢，KPMG啟動「躍動大南方資產創心平台」，以五大服務主軸為核心，提供整合式財務、稅務及顧問服務，陪伴企業轉型，涵蓋策略規劃、投資媒合、稅務轉型、風險管理、供應鏈布局與創新加速等。

這是一個連結資源、促進合作、實現願景的服務平台，將以全球視野與在地深耕的雙重優勢，導入跨領域專業團隊，提供企業整合服務。

施威銘表示，服務內容將透過個人化輔導、數據驅動決策與策略性資源媒合，協助企業在轉型過程中降低風險、提升效率，並加速創新落地。