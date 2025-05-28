KPMG 打造「躍動大南方」平台 助攻南部產業轉型升級

KPMG安侯建業28日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與南部在地優勢，協助金融機構擴展財富管理業務、企業推動資產重整與數位轉型，並加速ESG、永續金融、家族傳承等關鍵議題落地。

KPMG指出，平台聚焦五大服務核心，一是「金融創新與資產管理中心」，協助金融機構與高資產客戶進行資產配置、跨世代傳承及風險控管，並導入AI、數位資產、API與Open Banking等創新應用。二為「雙向投資加速器」，串接台灣與國際市場，協助海外企業落地南部，並輔導在地企業拓展東南亞，提供跨境稅務、併購整合與市場策略顧問。

三是「隱形冠軍培育計畫」，針對具潛力的南部中小企業，量身打造財務健檢、數位升級與ESG導入方案，協助企業邁向全球供應鏈核心。四是「創新生態圈推進器」，與市府、產業及學研機構合作，推動新創加速器、創投媒合與技術驗證，強化傳產與新創跨界合作。五則是「在地連結與產官學整合」，透過定期論壇與產業對話，促進政策落地與產業升級連動，深化區域創新生態。

主席陳俊光表示，「亞洲資產管理中心」是驅動台灣產業轉型與區域平衡發展的核心戰略，KPMG希望透過此平台，協助企業掌握政策紅利、拓展創新場景，將南部打造為亞洲資產管理與產業鏈整合的重要據點。

執行長施威銘則指出，KPMG多年深耕大南方，從陪伴金融機構進駐亞灣區、協助高資產生態圈建構，到推動綠色金融科技、家族傳承與企業升級，持續以行動實踐對南部經濟的承諾。

此外，KPMG亦透過「新欣向南」計畫，協助南部隱形冠軍導入數位工具與ESG策略，吸引國際投資，搭建國際資本與產業互聯平台。同時與高雄市政府及數位時代合作「亞灣新創大南方」計畫，扶植新創企業拓展資金與市場，促進跨世代創業對話，為南部創新注入新動能。

KPMG強調，未來將持續擴大在南部的投入，整合財稅、科技、風險與戰略規劃等專業能力，協助企業在轉型浪潮中降低風險、提升效率，加速創新落地，打造具國際競爭力的南方產業新生態。