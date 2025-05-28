中信銀「家族辦公室升級服務」 搭配主動式投資諮詢

中信銀行深耕高資產財富管理逾20年，觀察到家族企業傳承與資產配置日益複雜，為滿足財富超高資產客群需求，中國信託銀行28日宣布推出升級版「家族辦公室服務」（Family Office Services），搭配「主動式投資諮詢服務」（Proactive Portfolio Services, PPS），提供戰略性的財富架構規劃，以前瞻布局與創新實力，引領高資產客戶邁向下一階段財富永續及家族治理。

中信銀行舉辦「家族辦公室升級服務」線上媒體茶會，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠、財富管理事業總處總處長隋榮欣資深副總經理、私人銀行處處長楊子宏資深副總經理及財富管理產品處處長尹志龍副總經理出席。楊淑惠執行長表示，中信銀行堅持「以人為本」的信念，以客戶需求為核心，敏銳洞察超高資產家族在股權規劃、企業接班、資產配置及世代溝通上的關鍵需求痛點。配合「亞洲資產管理中心」相關政策，中國信託整合集團資源，打造升級兩大專屬服務，盼深耕臺灣、放眼亞洲。

中信銀行「家族辦公室服務」可提供一個或多個超高資產家族整合財富管理，協助家族穩健管理資產，並將其價值與理念延續至下一代。藉由「One CTBC」整合跨國金融資源，橫跨14國市場、370個據點，為個人、法人與家族提供全方位整合服務，滿足資產管理、稅務規劃、法律顧問、企業傳承與慈善願景等多重需求。

「家族辦公室服務」採邀約制，結合稅務、法律、投資、股權、不動產等跨領域顧問，導入「1+2+FO+N+N」團隊模式，結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理與法人金融客戶關係經理，搭配家族辦公室服務團隊（Family Office team）、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，量身整合解決方案。從家族會議安排、股權信託設計，閉鎖性公司章程規劃諮詢與家族企業財富保全等構面，協助家族企業強化治理結構，預先因應潛在傳承與經營風險。

另一方面，面對市場不確定性與私人銀行客戶對投資服務的高度需求，中信銀行亦推出採邀約制的「主動式投資諮詢服務」，針對符合條件的客戶配置「專責投組策略師」，運用專注長期的投資趨勢「戰略資產配置（SAA）」，搭配隨機應變的「戰術資產配置（TAA）」，主動追蹤市場、定期提出調整建議，協助私人銀行客戶掌握全球市場脈動，強化資產多元配置且風險分散。

值得一提的是，中信銀行亦導入「稅╱法諮詢、生活品味、國際布局、企業管理」等第三方合作夥伴，擴展超高資產客戶的服務邊界，實現從資產到生活、從企業到家族的全方位照顧。面對高資產客戶需求日趨多元，中信銀行與時俱進強化一站式服務生態圈，建構優質的跨代、跨境、跨架構且滿足家族財富永續傳承服務，以引領本國私人銀行服務邁向國際化與高階化為目標，幫助實現客戶財富與企業的共榮願景。