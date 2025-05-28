元大金控供應商交流會聚焦碳排管理 推動永續供應鏈議合

淨零轉型是全球主要國家未來發展核心，為逐步實踐2050淨零排放的國家政策，元大金控（2885）積極發揮企業影響力，透過永續供應鏈議合，帶動供應商投入。

5月27日舉辦今(2025)年度第一場供應商ESG交流會，以「實踐碳排管理．促進綠色轉型」為主題，規劃碳盤查實務教學及綠色採購申報推廣講座，協助微型企業善用有限的企業資源，貢獻環境永續中堅力量。

元大金控為2022年成立的「永續金融先行者聯盟」創始金控之一，元大金控將持續深化綠色採購、碳排揭露及議合等具體作為，透過每年舉辦供應商ESG交流會，彙整國際最新環保趨勢，強化合作夥伴對綠色議題認知與實踐。

因應行政院環境部公告擴大碳盤查登錄對象，這次特別設計碳排放管理課程，協助企業學習自主碳盤查，漸進式達成「盤查」、「驗證」、「減量」的淨零排放永續目標；同時積極推廣淨零綠生活，安排綠色採購申報實務講座，輔導供應商達成永續轉型，建構綠色供應鏈。

據經濟部統計資料顯示，國內中小微型企業已突破167.4萬家，創歷年新高，占全體企業達98%以上，扮演全國經濟發展重要角色。這次供應商ESG交流會，特別聚焦中小微型企業，深化實地議合，將倡議轉化為實際行動。

元大金控自2020年起即全面導入ISO 20400永續採購指南，每年執行供應商自評與評鑑機制，評估供應商六大面向作為，包括人權、勞工實務、誠信經營以及環境永續等，對供應商個別完成議合輔導，並追蹤具體改善方案，落實永續供應鏈管理，期盼藉政策引導及企業影響力，共同實現永續發展的核心價值。