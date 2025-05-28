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合庫金法說會／全球經濟再次面臨重大考驗 不確定風險增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金控（5880）28日舉行第1季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。他指出，今年美國啟動新一波關稅政策造成國際貿易壁壘加劇，使全球經濟成長不確定性風險增溫，儘管全球經濟在過去幾年遭受嚴重衝擊後展現驚人的韌性，但現今再次面臨重大考驗，對於新興市場與開發中國家影響更鉅。目前各國已陸續與美國就關稅政策及經貿關係展開協商，為全球經濟前景增添發展變數與觀察焦點。

合庫金控公布第1季營運績效，合併稅後淨利49.91億元，較去年同期減少7.28%，總資產為5兆1,691億元，年成長5.09%。每股盈餘0.32元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為7.61%及0.39%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利為49.52億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長7.64%及2.60%，成長動能穩健；因持續優化資產品質，逾放比率0.17%及備抵呆帳覆蓋率663.65%，均優於去年同期，資本適足率及第一類資本比率達15.62%及13.55%，符合金管會訂定D-SIBs 114年底內部管理標準要求。

業務拓展部分，子公司合庫銀行在支持中小企業融資績效卓著，辦理中小企業放款截至3月底餘額逾8,400億元，並榮獲中小企業信用保證融資績優金融機構頒發之「低碳智慧獎（送保戶數組）」、「疫後振興獎（送保融資金額組）」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「0403重建相挺獎（送保融資金額總行組、分行組、送保戶數分行組）」等七大殊榮肯定。

因應人工智慧（AI）強勢浪潮來襲，合庫銀行透過舉辦「AI工作坊」聚焦結合業務流程和「知識管理」的AI應用，以深化領導團隊的AI認知，建立「由上而下」的數位營運力。另通過全面支援Apple Pay，為客戶提供最安全便捷的支付體驗，打造更加智能化的金融服務。

合庫金控表示，人才為企業邁向永續經營之根本，長期致力於打造健康安全職場，榮獲現代雜誌之「2025保險龍鳳獎」中「最嚮往的金控公司」優等獎，子公司合庫人壽亦獲「最嚮往的壽險公司」內勤及外勤優等獎。另合庫金控亦榮獲國際性別平等研究機構Equileap青睞入選「Equileap新興市場性別平等企業」，為臺灣金融業之首位。

此外，合庫金控再度入選標普全球（S&P Global）2025年永續年鑑，並名列標普全球ESG分數前5%企業。另子公司合庫銀行於推動ESG及減碳永續方面展現強大的企圖心與實際成效，合庫總行大樓以「節能是最好的能源」的理念，持續精進多樣化節能手法，包含空調系統、照明系統以及電梯等設備節能措施，將永續性策略整合於企業經營理念中，並榮獲「2025台灣建築永續獎金獎」及「節能建築領袖獎」肯定。

展望未來，面對全球經濟與產業發展之不確定性及瞬息萬變的市場，合庫金控強調將持續掌握國際金融脈動，以更審慎態度執行各項業務，並靈活運用商品組合與行銷策略以提升成長動能，同時深耕ESG領域，積極接軌國際永續發展趨勢，對社會發揮正向影響力，續創永續新價值。

合庫金 AI

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