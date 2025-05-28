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警示戶超標 銀行局長：上周已發函三家銀行限期改善
金管會所統計的全國警示戶，在第一季已超過15萬戶，達15萬0928戶，對此銀行局長童政彰指出，銀行局上周已正式發文，有三家銀行的警示戶占存款帳戶比重，和該行示警戶月增率占同業的警示戶平均月增率比重，都已超過同業平均水準。
童政彰指出，銀行局從3月開始用上述二個新指標監控，該3家銀行從4月起，銀行先以電話告知二個指標已超限，而從5月起，由於指標已超限二個月，因此銀行局已在上周正式發函這三家銀行，要求提出改善措施；依據金管會的要求，在發函之後，銀行必須在二周內提出改善措施，倘若在金管會發函之後，這三家銀行連續二個月仍持續指標超限的情況，金管會就會公布名單，亦即在7月，金管會就會揭露三家銀行名單。
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