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美元將走弱 明星經理人透露挑選債券投資秘訣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金經理人安成凌（Marcelo Assalin）。展新投顧/提供
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金經理人安成凌（Marcelo Assalin）。展新投顧/提供

受美國總統川普關稅戰影響，今年來債市場投資不平靜。展新投顧總代理的威廉博萊新興市場非投資等級債券基金經理人安成凌（Marcelo Assalin）表示，雖然市場對美國發起的關稅戰感到憂心，但目前看來，各國都以比較務實的方式進行貿易談判，故關稅稅率雖有上調，但不會出現全面位的貿易戰。目前已可看到資金回流開始回流新興市場，因新興市場債的基本面非常穩健、違約機率低、提供高殖利率，且其殖利率水準可以提供投資人足夠的信用風險補償。

目前投資人對債券投資無所適從，安成凌（Marcelo Assalin）透露挑選債券投資的的秘訣是，基於認為美元未來將會走軟，但會是起起伏伏，漸進的過程，因而投資債券要挑選當地貨幣債。

威廉博萊合夥人Robert Duwa表示，威廉伯萊是全球多元化的投資公司，也有投資銀行業務，在全球有2,400名員工。特別的是，威廉博萊是百分之百由員工持有的公司，可以有效吸引人才、留住人才，公司整體投資人員在業界資歷達26年，並於新興市場有三十年投資經驗，從安成凌（Marcelo Assalin）可見威廉博萊的專業實力。

安成凌（Marcelo Assalin）是威廉博萊合夥人、同時也是威廉博萊新興市場非投資等級債券基金投資組合經理人，因過去在NN Investment Partners（NNIP）服務的經驗，對台灣市場並不陌生。安成凌28日開心地說，「台灣是全地球上，我最喜歡的國家之一」。

加入威廉伯萊團隊後，安成凌（Marcelo Assalin）再度來台介紹新興市場債的投資機會。「現在是投資新興市場非常好的時點」。他表示，新興市場債在全球收益市場特別突出，具有高殖利率，且債信相對好、較長的存續期；另外，新興市場債的優點是多元分散，涵蓋超過七十個國家，威廉伯萊團隊可以透過主動管理找到市場贏家與輸家。

所謂新興市場債，包括國家政府、企業發行的債券。安成凌（Marcelo Assalin）表示，威廉博萊新興市場非投資等級債券基金的策略是看強勢市場下的投資標的。而強勢貨幣主權債的特點是非常多元，包含69個國家，當中有新興市場主權及準主權債。

安成凌（Marcelo Assalin）推崇新興市場債券的優點有四，第一原因是規模可觀，占全球固定收益規模超過四分之一；第二是多元分散， 涵蓋愈來愈多國家、貨幣與企業發行人；第三是基本面佳，新興市場主權與企業債券的信用基本面比同信用迎擊的成熟經濟體佳；第四則是支持力度，有強大的國際組織資助，如國際貨幣基金、世界銀行等。

進一步來說，新興市場債目前在全球投資人都是配置不足的狀況，因此估值偏低，因而可以提供更高的潛在報酬，加上相對於成熟市場債券，新興市場債券具有更高的殖利率。「我們將專注在新興市場殖利率較高的邊境市場債」。威廉博萊新興市場非投資等級債券基金的策略，將專注在新興市場殖利率較高的邊境市場債。

安成凌（Marcelo Assalin）為威廉博萊合夥人，為新興市場債券團隊主管。他也是威廉博萊投資管理公司領導團隊的成員。在加入威廉博萊之前，安成凌曾於2015年起擔任NN Investment Partners（NNIP）的新興市場債券團隊主管，並擔任混合債券投資組合的首席投資組合經理人。此前，他曾擔任NNIP當地貨幣策略的首席投資組合經理。在2013年加入NNIP之前，安成凌曾擔任ING IM USA（現為Voya Financial）的資深新興市場債投資組合經理人和新興市場主權債券及當地貨幣的主管。在此之前，他曾在SulAmérica Investimentos擔任過多項職務，包括2005年至2008年期間的首席投資官。安成凌的職業生涯始於在聖保羅的Bank Boston擔任信用分析師，負責巴西公司。安成凌獲得了聖保羅大學商業管理與會計學士學位。

新興市場 投資銀行 債券

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