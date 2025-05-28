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潤泰全股東會／配息率低於預期 董座徐盛育：不是不願意、是沒辦法發

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
潤泰全28日舉行股東會，由潤泰全董事長徐盛育主持會議。侯思蘋/攝影
潤泰全28日舉行股東會，由潤泰全董事長徐盛育主持會議。侯思蘋/攝影

潤泰全（2915）28日舉行股東會，由潤泰全董事長徐盛育主持會議。有股東在會議中提問，2024年潤泰全稅後純益為135.6億元，EPS為13元，股利發放卻只有2.5元，引起股東不滿，對此徐盛育回應，公司不是不願意發，而是沒辦法發。

徐盛育表示，依照法令規定，去年美債殖利率上升，使得壽險業損失增加，轉投資的南山人壽也受到影響，公司依權益法必須要提列特別盈餘公積。

至於今年是否仍須提列法定盈餘公積，徐盛育表示，仍必須看金融評價損失的部分是正數還是負數，但因今年川普政策影響，可能影響會更大，而若是提列特別盈餘公積後有剩餘，當然會分配股利，回饋股東。

潤泰全球目前主要的獲利來源為綜合持股率26.62%的南山人壽及持股25.70%潤泰創新（9945）。其中又以南山對潤泰全球的財報表現影響最大，以2024年來說，潤泰全球的稅後淨利為 136億元，南山貢獻約88億元、潤泰創新約39億元。

目前新台幣匯率暴升確實對壽險業造成影響，潤泰全表示，但據新聞報導金管會日前有約談部分壽險公司，整體各家業者資本適足率都在332%，淨值資產比7.7%，沒有風暴疑慮。因應匯率波動，壽險公司都會有避險策略，並依規定提列外匯價格變動準備金，且主管機關也都有監理。

殖利率的影響部分，先前111年因利率大幅彈升導致債券價格暴跌，使得淨值大幅減少，但當年度10月1日南山人壽已將大部分債券重分類到持有至到期日金融資產，未來再發生因金融資產評價產生劇烈影響淨值的可能性很低，因此對公司可能的影響亦相對不高。

紡織業務，潤泰全表示，為因應近期美國關稅政策及匯率的劇烈變動等因素，公司有與客戶協商更有競爭力的價格；匯率的部分國貿業務銷售及採購均多以美元計價，相互沖抵後，對公司影響不大。且公司已分散採購地點，將原以大陸為主之採購，分散至台灣、越南等地，借以降低採購風險，同時積極參加海外展覽，藉由可為客戶設計、研發新材質，新花版之服務，拓展業務市場，綜上公司國貿業務並未有顯著影響。

品牌代理之零售業務，原代理服飾品牌Nautica、Jeep Spirit及茶飲品牌Whittard等，全台約有54家店櫃。至於展店規劃，今年下半年會再開兩家Nautica city boy以及兩家Nautica mainline，會持續找人流多、位置好的點展店。

量販部分，台灣大潤發股權已於2022年9月出售給全聯，但仍擁有大潤發中和店所有權，以加盟方式繼續經營，獲利表現大概落在1,000~2,000萬元，但受到電費上漲等因素影響，利潤有些微受影響。

土地資產部分，持有之土地資產約57,000多坪，總市值約146億元，主要為台中梧棲土地約8,400多坪，市值約28 億、原中壢廠正在辦理土地變更，預計可分回約4,900坪的住宅用地，市值約25.8億元、新竹縣新豐鄉土地約5,600多坪，市值約23.6億。觀音廠達4,634坪，預估市價達10.89億元，有機會今年可以售出。

潤泰全球 壽險公司

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