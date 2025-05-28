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三銀行警示帳戶連兩月超標 金管會：再不改善就公開

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會強化警示帳戶控管措施已在3月上路，立委陳玉珍今在財委會上詢問成效如何？銀行局長童政彰坦言，有三家銀行警示帳戶已連續兩個月「超標」，金管會已發函示警。

金管會新設兩大警示帳戶監控指標，一旦銀行連續兩個月超標，即被打入「觀察名單」，改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，7月該銀行就會被揭露。

這兩大監控指標，一、警示戶占比／存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／警示戶同業平均月增率。

這兩大比率一旦同時超過100%，就會被打入「黑名單」，金管會將「月月監控」，目標是：警示戶不要再增加。

童政彰說，這三家銀行警示帳戶超標，第一個月是打電話提醒，第二個月就是發函，要求該銀行提出改善計畫。依規定，金管會是要求兩周內提改善計畫。

黑名單 金管會

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