台幣升1元匯損2,000億元 金管會：一家壽險擬撤配息案
立委鍾佳濱說，台幣升值重創壽險業RBC，今年壽險業還要配息嗎？金管會主委彭金隆說，已請壽險業審慎思考，已有一家正考慮撤掉。
彭金隆說，整體壽險業有6兆元是沒有避險的，約折合2,000億美元，當台幣每升值1元，就會有1,500~2,000億元匯兌損失影響數。
壽險業配息，帳面獲利跟實際可以發放的，即便太平，帳面賺100元、原則就只能配20%，這部分已經很保守了，其次，有些是子壽險配息上繳給母金控，金控負有增資義務，在金管會請業者審慎思考後，有一家已經正考慮撤掉。
壽險業可運用資金共37兆元，有23兆元在海外，扣掉無匯損問題的外幣保單，還有15兆元。
這15兆元中，有六成避險，未避險部位有6兆台幣，約等值2,000億美元，當台幣每升值1元，就會有1,500~2,000億元匯兌損失影響數。
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