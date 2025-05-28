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新光人壽連續10年蟬聯《讀者文摘》信譽品牌金獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球知名消費者研究公司Catalyst Research與《讀者文摘》合作舉行的「讀者文摘信譽品牌大調查」，於26日舉辦2025第27屆頒獎典禮，新光人壽自2016年起連續10年蟬聯《讀者文摘》「信譽品牌金獎」，顯示新光人壽深耕ESG永續經營，始終站在客戶角度落實公平待客，獲得市場高度肯定，深得消費者信賴。

「讀者文摘信譽品牌大調查」每年委由全球知名消費者研究公司Catalyst Research進行全球性的市場調查，亞洲地區總共有8,000名左右的受訪者，調查區域包括：台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞等五大市場，依照對品牌的信賴程度、品質、價值、了解消費者需要、創新與社會責任等六項標準作為評分依據。

新光人壽遵循金融友善的核心理念，從客戶需求出發，持續推出一系列貼心服務。針對65歲以上樂齡客戶，設置專屬「金融友善樂齡專線」，提供快速進線諮詢服務；另提供多達9種語言與原住民族語翻譯服務，讓更多新住民可透過0800專線或服務據點預約，避免因語言隔閡產生的諸多困擾。

此外，新光人壽AI智能客服「嘻瓜」依照無障礙網站規範，優化超過20項功能，榮獲保險業唯一「無障礙網頁AA標章」，今年官方APP亦針對視障族群進行多項優化，支持無障礙操作的友善環境。這些創新舉措都結合新光人壽一貫的數位轉型策略與人性化關懷，帶給客戶最貼心的高品質服務體驗。

新光人壽深耕台灣超過一甲子，提供國人全方位的保障，未來也將持續創造多元友善的金融服務，從各面向落實永續經營，展現「光無所不在，心與你同在」的企業品牌精神。

馬來西亞 消費 新光人壽

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