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兆豐證券、兆豐期貨端午節前夕送關懷 走入社區與長者「粽」識防詐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前排左三）再度攜志工走入鄰里社區，將識詐防詐教育帶入長者日常生活，溫暖在地角落。兆豐證券提供
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前排左三）再度攜志工走入鄰里社區，將識詐防詐教育帶入長者日常生活，溫暖在地角落。兆豐證券提供

兆豐證券、兆豐期貨持續深入社區善盡社會責任，日前共同號召志工，赴中正區梅花里舉辦端午節敦親睦鄰聯誼活動，並舉辦「理財防身術」講座，宣導如何聰明防詐、健康理財，吸引近百名社區居民參加。

兆豐證券董事長陳佩君親切與里民話家常，提及兆豐證券總公司位在梅花里，特別選在端午節前舉辦防詐講座，就是希望透過持續宣導詐騙案例，提高里民的識詐能力，保護大家的財產安全，也藉此送給里民端午平安祝福。

陳佩君表示，這次號召志工一起投入反詐宣導的工作，亦是實踐公司全員反詐的理念，落實公平待客與普惠金融的目標。

本次講座聚焦防詐，由兆豐證券及臺北市政府警察局中正一分局聯袂宣導。兆豐證券營業部主管暨協理王黃河全程以台語和里民拉近距離，提醒民眾牢記證交所5D反詐口訣 -「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

同時，搭配實務詐騙案例解析，如投資群組勸誘投資特定複委託股票，經營業員查詢該個股資訊顯示為體質不良公司，進而成功阻詐；詐騙集團宣稱某平台可協助投資人低價買入美股等投資詐騙案例。

忠孝東路派出所所長張育銘率隊分享常見的投資詐騙樣態與防詐步驟，呼籲現場民眾除提高日常警覺心外，若遇可疑事件時，除撥打反詐專線165查詢外，應盡快向警方通報。

活動最後，兆豐證券特別安排有獎徵答環節，由陳佩君親自與民眾互動問答，讓金融教育化身為輕鬆有趣的交流，氣氛熱絡，甚而有里民願意分享自己遇到的詐騙案例。梅花里里長吳崑山表示，歷年舉辦端午活動以凝聚社區情感，而兆豐證券的加入則增加了活動的實用性，宣導識詐阻詐的知識提升里民們的警覺與因應能力。

此次活動為「兆豐育見高年級公益列車」系列講座之一，兆豐證券持續以深入社區的方式，善盡普惠金融、高齡友善的社會責任。

在反詐工作上，兆豐證券已納入隸屬董事會下的公平待客推行委員會執掌，由主任委員吳明宗總經理督導，跨部門共同合作推動各項反詐工作，落實公平待客精神。

詐騙集團 兆豐

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