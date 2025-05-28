上海商銀與企業工會首度簽訂團體協約 新增半日生日假

上海商業儲蓄銀行（5876）於27日舉行團體協約簽約典禮，與上海商業儲蓄銀行企業工會首度簽訂團體協約。簽約儀式由總經理郭進一與工會理事長黃有材代表簽署，並邀請勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市政府勞動局副局長梁蒼淇、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉等蒞臨見證。

本次團體協約內容經過勞資雙方代表充分協商討論，並參酌勞工相關法令與金融同業經驗共同研擬，新增「每年半日生日假」與「可專案簽核之有薪家庭照顧假3日」等制度，進一步兼顧員工工作與家庭照顧責任，展現對員工福祉的重視。

郭進一表示，今年適逢上海商銀成立110周年，於此重要里程碑簽署首份團體協約，意義非凡。上海商銀已建立「溫心、輕鬆、尊重」的企業文化，視員工為最重要的夥伴。協約的簽署歷經充分溝通並凝聚共識，不僅是制度的建構，更是雙方信任與合作的具體實踐，這份協約除了保障員工權益，也將成為公司治理與穩定發展的重要基礎，為打造幸福職場與永續經營目標奠定根基。

黃有材表示，對於本次團體協約簽署，是勞資雙方秉持尊重、理解、共榮的精神，歷經多次深入且具建設性的溝通與協調所達成的重要成果。團體協約不是終點，而是開啟勞資合作的新篇章，未來，將持續理性溝通與合作，共同邁向更具穩定性、凝聚力及永續發展的優良職場。

上海商銀強調持續落實對員工的照顧與承諾，連續15年為員工加薪，並提供員工持股信託、多元補助、獎助學金、行員優惠儲蓄存款、團體保險、定期健檢、年節獎金、員工分紅等福利措施，已連續多年獲納入「臺灣高薪100指數」與「臺灣就業99指數」成分股。