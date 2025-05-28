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群益投顧：估值修復行情 聚焦關稅衝擊低的市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布6月財富管理月報指出，持續看多歐股及港陸股。歐股反彈後評價依舊相對美股較低，同時歐洲本土資金持續回流，歐洲財政擴張步伐持續邁進，且長期歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向已經明朗，ECB持續降息刺激市場信心，因此歐股有望持續上漲。中國大陸自2018年美中貿易戰以來，已做好長期抗戰準備，持續拉攏國際盟友，並且擴大實施寬鬆財政與貨幣政策托底經濟，關稅休兵期間，陸港股持續走估值修復行情。歐股及港股之外市場，則建議聚焦在關稅影響較低的產業。

川普政府於4月2日宣布高稅率對等關稅，一度重挫全球股市。但在4月9日宣布關稅休兵90日進入一對一關稅談判，國際股市又迅速反彈，5月8日美國與英國達成雙邊關稅框架、5月12日美中在日內瓦決定90日之內互降關稅至30%及10%並同意建立中美經貿磋商機制，就經貿問題做後續磋商，國際股市持續走高並紛紛越過4月初對等關稅宣告之前位置。

4~6月為美國與主要貿易國家雙邊關稅協商期間，至今近三分之二時間將過，貿易協商進展停滯，川普久等不耐，5月23日再度揚言6月1日起將對歐盟課徵50%關稅，藉此逼迫歐盟降低貿易談判姿態，並威脅蘋果等手機大廠若不在美國製造手機將面臨25%關稅。和4月初如出一轍，川普於5月23日虛張聲勢之後，隨於5月25日又宣布50%歐盟關稅將延至7月9日。國家政策更動反覆且朝令夕改，企業界難以做出長期投資決策，只能隨機應變，這段期間國際貿易及進出口供應鏈混亂，對美國而言，趁著當前關稅稅率較低期間，大舉進口可以舒緩大賣場沒貨可賣的窘況，對亞洲出口國而言，搶出口效應營造出經濟持續熱絡，也暫時支撐全球主要股市同步走高。

關稅 美國

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