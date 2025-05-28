威廉博萊投資管理 在台灣推出新興市場非投資等級債券基金

威廉博萊投資管理公司（William Blair Investment Management, WBIM）5月28日宣布在台灣推出威廉博萊新興市場非投資等級債券基金，進一步鞏固其在亞洲的承諾，並滿足投資者對多元化、高收益（非投資等級）固定收益解決方案日益增長的需求。這是威廉博萊在台灣註冊的第二檔基金，繼2024年11月推出威廉博萊美國中小成長基金之後。此擴展突顯WBIM長期戰略，提供機構級及主動管理的戰略，以滿足投資人不斷變化的需求。

作為一家全球頂級投資管理公司，威廉博萊投資管理（WBIM）與私人和公共退休基金、保險公司、捐贈基金會、基金會、主權財富基金、組合型基金經理及金融顧問緊密合作。在台灣推出威廉博萊新興市場非投資等級債券基金代表著在新興市場債領域為台灣的機構和一般零售投資人提供差異化解決方案的一個關鍵里程碑。

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金旨在透過主要投資於以強勢貨幣計價的新興市場經濟體發行的主權和類主權債，來提供優異的風險調整回報。該策略結合嚴謹的自下而上的信用研究及自上而下的總體經濟分析，並在整個投資過程中融入環境、社會和治理（ESG）因素。

「經濟數據顯示，儘管全球存在不確定性，但新興市場仍表現出更強勁的增長和不斷改善的債務指標，威廉博萊在強勢貨幣新興市場債方面擁有良好的績效，有助於投資者抓住這些機會。」 威廉博萊新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕（Lih-Yann Tan）表示。

「對於尋求收益和收入的台灣投資者來說，新興市場債強勢貨幣的指標（Benchmark）目前的收益率超過 7.9%。威廉博萊新興市場非投資等級債券基金尋求在指數上保持收益優勢，相信這在投資周期中有潛力取得比指數更強的總回報。我們的策略著重於風險管理和多元化，這在不利市場條件下，提供顯著的下行保護，從而實現強大的『上漲獲利率』和『下跌防禦比率』，以及與同行相比具有競爭力的風險調整後表現」。

該基金由安成凌（Marcelo Assalin，CFA，威廉博萊合夥人與新興市場債券團隊主管）管理，與盧馬克（Marco Ruijer、CFA，威廉博萊合夥人）及一支經驗豐富的投資經理和分析師團隊一起。該團隊自 2013 年以來一直在 NN Investment Partners集團（現已與高盛合併）。自 2020年 3 月加入威廉博萊以來，該團隊對資產類別的深入調研，為該團隊爭取五年亮眼的績效。

該基金採用紀律性的投資方式，將60% 至 70%的比例 投資於高收益債（非投資等級債）並嚴格控管單一發行人的投資限制，使投資組合多元化。投資團隊專注於邊境市場和高信念的投資標的在市場週期中驅動了強勁的表現。

「新興市場債務的基本面仍然具韌性，因為與成熟市場相比，新興市場的增長更為優異，這個差異預料將持續到 2026 年。我們認為，主權信用領域的短期信用風險仍然偏低，在未來一年內預計不會出現新的違約，這使新興市場信用的基本面看起來比成熟市場信用更穩。

隨著評價變得更加吸引人，基本面保持穩定，我們認為新興市場債具備了全球固定收益中最具吸引力的風險回報。」安成凌表示。「我們很高興能在新興市場估值看起來越來越有吸引力的時候,將這一策略帶給台灣的機構法人及零售投資人。」

「當前新興市場的基本面表現更好，支撐來自韌性增長、健康的信用狀況及強有力的多邊支持。我們認為這些動態為長期投資機會創造了肥沃的土壤。」他補充道。根據威廉博萊搜集的數據，新興市場的經濟增長率預測估計將高於發達市場。此外，威廉博萊認為新興市場的通貨膨脹預計將比成熟市場降得更快。這些數據，再加上有吸引力的估值和基本面，為支持該資產類別的有利論證。

安成凌（Marcelo Assalin），威廉博萊合夥人，為新興市場債券團隊主管，同時也是該基金投資組合經理人。他也是威廉博萊投資管理公司領導團隊的成員。在加入威廉博萊之前，安成凌曾於2015年起擔任NNInvestment Partners（NNIP）的新興市場債券團隊主管，並擔任混合債券投資組合的首席投資組合經理人。