金管會下會期重提大股東干政修法 強化干政行為實質認定

外界矚目金管會將如何重提「大股東干政」法案，金管會今日指出，除了朝權責相符和資訊透明二大原則來推動修法之外，有別於先前，金管會將評估是否金控法、銀行法裡，訂定對大股東干政行為的「實質認定」標準。

金管會主委彭金隆答覆立委郭國文質詢時指出，目前會朝權責相符和資訊透明二大原則來推動修法，將力拚下會期完成修法。

對於修法內容，銀行局長童政彰指出，除了罰鍰最高5千萬的裁罰之外，也會強化「實質認定」入法，他稱之為「移除面紗」，亦即對藏鏡人如何去制止他，大股東即使未當董事長，但若要求經理人來報告這類行為，已視同這種行為等同「實質負責人」，金管會除了施以罰鍰，所採取的方式也將會包括對公司採取糾正措施。

童政彰引述國外的作法指出，在歐美國家，甚至會要求這類隱身幕後，但卻不斷要高階經理人來報告的大股東，應該直接出面擔任董事長，或是在法律上宣告，其行為已經是董事長的行為，要負善良管理人的責任，這種法律規定的精神會導入金控法和銀行法。

但何謂實質認定，態樣很多，也不易在金控法及銀行法來列舉，銀行局還要再進一步研議。他也表示，歐美是海洋法系國家，很多判決的案例、監理措施就可直接引用作為實質認定的標準，而台灣是成文法國家，必須透過法規和函令來讓業者作為實質認定的依據。

童政彰舉例，經理人就是對董事會負責，至於個別董事在行使董事職權時的個別要求，公司就必須設限；另外對於大股東干政的行為，除了以實質負責人身份來納管之外，金管會另外用管理大股東的方式來處理，也是可行的方式。此外，現行的金控法第54條和銀行法第61條之1，都已有對金控、銀行採取大股東干政的相關糾正措施的法源。