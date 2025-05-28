貝萊德：本周市場聚焦 Fed 最關注的通膨指標

貝萊德智庫指出，本周市場焦點將轉向美國4月個人消費支出物價指數（PCE），這是美國聯準會（Fed）最關注的通貨膨脹指標。目前市場預期，到年底前，Fed僅可能降息兩到三次，每次1碼（即0.25個百分點）。

貝萊德指出，儘管最近美國消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）都顯示通膨壓力略微緩解，但關稅調升的完整影響尚未反映。此外，美國勞動市場依然緊俏，薪資上漲壓力持續，這兩項因素都可能導致通膨居高不下。在此情況下，Fed今年的降息空間可能受限。

貝萊德建議投資人，更應留意美國政府的實際作為，而非口頭宣示，因為經濟壓力已迫使政策出現轉向。美國財政赤字持續增加，通膨居高不下，因此貝萊德仍維持減碼長天期美國公債。相較於美國市場，貝萊德更青睞歐洲信用債市場，包括投資等級與非投資等級債券，因為利差更具吸引力。