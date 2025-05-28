杜絕大股東干政 金管會：不只罰鍰、下會期拚修法

立委郭國文28日早上在財委會上質疑，去年7月金管會說要杜絕「大股東干政」，如今過了一年，目前進度為何？金管會主委彭金隆說，修法方向是權責相符和資訊透明兩大原則，修法不會只有罰鍰，會從整個制度面來看，力拚下會期修法。

彭金隆說，金融業公司治理有兩個原則，一是一定要權責相符，不能有權的人無責，二是決策都是透明的，透明是指要有跡可循。

他坦言內部擬過很多版本，「但我們認為裡面要更周延，昨天有揭露三大修法重點，金管會將盡快提出草案送行政院」。

金管會揭示修法主要有三大面向，一、大股東股權透明度和管理，二、負責人究責機制，三、利害關係人授信以外的除外規範。

郭國文進一步追問，前主委黃天牧最後修法只剩下罰鍰，彭金隆也會只剩下罰鍰嗎？

彭金隆直言，罰則一定有，但不會只有罰鍰，會從整個制度面來看。郭國文說，修法時程應該是這會期送進來、拚下會期修法？彭金隆說，「這本來就是我們預計的時程」。