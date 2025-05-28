主權基金以公債作為財源 彭金隆：樂見壽險業投資

金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時明確表態，若主權基金的財源是用發行公債來執行，也樂見壽險業者來投資，認為這對壽險業在投資上的長治久安會有幫助。

彭金隆答覆立委李坤城質詢時指出，的確鼓勵壽險業回來投資主權基金，尤其目前匯損問題，就在於壽險業者缺乏可投資國內的新台幣投資工具，他也樂見這種方式，對於壽險業的長治久安會有幫助。

彭金隆表示，壽險是否投資主權基金，這和主權基金的發行條件，包括報酬率要能超過其成本有關；他也強調，除了壽險，相信四大基金也有增加國內投資管道的需求。

彭金隆答覆立委賴士葆質詢時也指出，主權基金不同國家會有不同財源，例如挪威是來自石油而產生的財富，也有國家採取公債，金管會尊重權責部會思考，他也表示，長期穩定，具有一定收益，尤其以台幣計價這三種特質的公債，也符合壽險業需要的投資方式。