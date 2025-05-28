勞保局推廣111政府短碼簡訊 便利國保費繳款單補發

勞保局表示，國民年金保險費以2個月為1期開立繳款單，並於單月月底寄發，民眾如未收到或遺失繳款單，請記得向勞保局申請補發。為配合數發部推行的111短碼簡訊政策，勞保局已提供以「111」短碼簡訊補發國民年金保險費行動繳款單服務。

勞保局提到，國保的被保險人可利用勞保局官網、電話、書面、臨櫃等方式申請補發紙本繳款單，隨著智慧型手機普及化，勞保局也提供以「111」短碼簡訊補發國民年金保險費行動繳款單服務。

勞保局說明，只要致電勞保局國民年金組，經核對基本資料並提供手機號碼後，勞保局即會透過「111」政府短碼簡訊平台發送繳款單連結至手機。

勞保局指出，民眾收到簡訊，完成身分認證後就可取得行動繳款單的三段式條碼，可即時至四大超商（統一超商（2912）、全家（5903）、萊爾富、OK）掃碼繳費，或連結至全國繳費網線上完成繳費。

此外，民眾亦可透過行動電話等多元認證方式，登入勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」，線上取得行動繳款單，實現「手機即帳單」，讓補單更即時、繳費更方便。

勞保局表示，為便利民眾補發國民年金保險費繳款單，勞保局已提供多元便捷方式，並兼顧數位與紙本需求。勞保局鼓勵民眾善加利用各種補發繳款單的管道，按時繳納國民年金保險費，可保障國保老年、生育、身心障礙及死亡等各項給付權益。