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南山人壽首推「Fast-ID」 刷臉＋指紋就可數位投保

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
南山人壽推動數位轉型再推進，率先於行動投保流程導入「金融Fast-ID」。圖／南山人壽提供
南山人壽推動數位轉型再推進，率先於行動投保流程導入「金融Fast-ID」。圖／南山人壽提供

南山人壽推動數位轉型再推進，率先於行動投保流程導入「金融Fast-ID」身分驗證技術，成為國內首家取得金管會核准，正式採用該技術於實際投保流程的壽險公司。透過結合生物辨識與電子簽署機制，南山人壽期望簡化保戶操作流程，強化資訊安全，全面提升行動投保效率。

南山人壽表示，所謂「金融Fast-ID」，是依據國際FIDO（Fast Identity Online）標準所開發的無密碼身分驗證技術。保戶只需下載「南山Fast-ID」APP完成身分綁定，結合手機內建的指紋加上臉部辨識功能，在投保最後步驟掃描QR Code，即可完成身分驗證與電子簽署，省去過往需多次親簽的繁瑣流程，也降低補件、偽簽等風險。此舉不僅優化客戶體驗，也呼應金管會推動的金融科技發展路徑圖。

南山人壽指出，過去若投保一張醫療險，要保人與被保險人須親簽多達10次，若有漏簽還得補件往返，流程耗時。南山人壽自2024年10月底啟動Fast-ID試辦作業，改電子e化投保同意書取代紙本，並整合生物辨識機制，截至今年初已完成逾11000件新契約，顯示此創新流程具高度可行性與市場接受度。

南山人壽表示，該技術有助推動保險服務朝高效率、低風險及永續方向發展，後續將評估擴大應用至理賠與保全服務，打造更完善的數位保險體驗。

金管會 南山人壽 保險

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