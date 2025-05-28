房貸以價制量利率飆過頭 彭金隆：民眾購屋基本需求該被保障

銀行資金成本不變，但房貸利率飆升引起立委關注。立委郭國文今日指出，央行第七波信用管制措施之後，銀行資金成本並未有多大改變，但房貸利率卻不斷飆升，對此金管會主委彭金隆答詢時坦言，目前的確2字頭往下的房貸看不太到，但也會要求銀行在房貸業務應滿足民眾購屋的基本需求供應。

郭國文指出，銀行為了「以價制量」，造成房貸利率飆升，已造成很多購屋族額外負擔，也造成市場亂象，不應讓銀行的「以價制量」使利率升的太過頭。

對於房貸業務資產品質理管理，彭金隆也指出，央行去年進行房市信用管制之後，金管會亦每周都在控管，目前房貸逾放比為0.08%，這些都有提列1.5倍的壞帳準備，是非常謹慎的，至於土建融逾放0.16%，以壞帳準備提列來看，等於超過10倍的安全。