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限空令沒了催變盤？金管會：不看單天 收手才能再出擊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會上周五解除限空令，財委會立委林德福說，是否金管會認為台股面對關稅戰壓力已經過關了嗎？是否反會催化端午變盤？金管會主委彭金隆說，台股不能只看「單天、或是一個端午節」，制度是長期性。

彭金隆說，就如同「手伸久了會痠，要適度把手縮回來，下次才有出手的力道」，未來事情難料，「我們是戒慎恐懼，金管會對此措施隨時保持高度機動、隨時因應各種狀況」。

他說，當初限空令是4月7日市場充滿不理性的預期心理，因此祭出穩定非理性的措施，確實也發揮效用。

林德福則擔心，金管會收傘會讓空方大軍重來，催化端午變盤？彭金隆說，單天來看，大家會有這樣想法，但制度是長期性的，不能只看一個端午節，或是簡單漲跌來看這個制度。

彭金隆說，台灣市場近十年，台灣資本市場已經逐步成長茁壯，是全球前十名的資本市場，台股具有韌性，國際上也肯定台灣資本市場作為。

金管會 資本市場 台股

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