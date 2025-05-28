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壽險業面臨龐大匯損能否發股利？彭金隆這麼說
台幣升值，壽險業面臨龐大匯損，還能發股利嗎？金管會主委彭金隆今日在立院財委會上答覆立委鍾佳濱質詢時指出，即使董事會已經通過，但金管會仍有提醒業者現在大環境已有轉變：「應要重新思考！」此外，他也強調，金管會亦有二道防線，包括壽險獲利只有20%能發股利，金控法53條的強制增資的義務，把關壽險股利發放。
對於日前四家壽險已公告今年將發240.37億股利，鍾佳濱以高鐵發放股利為例指出，高鐵先前原配發2019年現金股利1.22元，總金額68.66億元，但當時考量武漢疫情的變數，因此董事會最後調整現金股利配發改為1.2101元，總金額68.1億，可說少發5572萬元。鍾佳濱以此強調，此時壽險業應師法高鐵當時的作法，應保存銀彈，此時不宜發放現金股利。
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