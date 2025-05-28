快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」18字回應

星座大數據揭保險習慣 這個星座保額高居榜首

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

暑期旅遊旺季將至，民眾規劃出遊時，旅平險已成標配。中國信託金控（2891）旗下台灣人壽最新統計顯示，保險行為也藏「星」祕密：獅子座最愛網路投保、金牛座保額高居榜首，摩羯座則熱衷刷卡買保障。

根據星座分析，行動派獅子座偏愛無時間限制、隨時隨地完成的網投通路，每2.5位獅子座就有1人選擇線上投保。金牛座則展現一貫的精算精神，投保保額平均偏高，在提供100萬至1,100萬多元的保障中，有近五成選擇800萬元以上高保額，穩健又超前部署。摩羯座則是最愛用信用卡投保族群，講求效率與回饋，一次搞定保障與消費回饋。

台灣人壽「e起趣旅行平安保險」提供全程旅途保障，「e起趣旅行平安保險」設計六大服務，滿足各類型旅人需求：一、24小時可線上投保；二、保障內容包含意外身故、失能與傷害醫療；三、可附加海外突發疾病醫療保險，涵蓋門診、急診與住院；四、24小時緊急援助；五、保障升級：赴美加地區保障提高3倍，赴日、紐澳、歐洲及南韓提高1.5倍（需附加醫療保險）；六、親子同遊貼心設計，父母可為未滿七足歲子女投保，全家共享安心旅程。

此外，台灣人壽「e起趣旅行平安保險」即日起透過網路投保，還可抽黃金條塊、雙人來回國際機票等大獎。

台灣人壽 保險

延伸閱讀

當心！3星座最愛背後說人壞話…天蠍搞霸凌、處女什麼都能嫌

北港巨人高中統測奪榜首！衛生護理類「前10名占9人」創紀錄

不爭不搶！超佛系3星座「追求平靜幸福」…處女在意秩序、他家人最重要

劉怡君摘統測餐旅群榜首 僑泰高中：55周年校慶最佳賀禮

相關新聞

金管會曝台幣升值1元 整體壽險業約有2千億損失

立委賴士葆今天在立院財委會詢問台幣升值對壽險業的匯損衝擊，金管會主委彭金隆指出，壽險業可運用資金共37兆資金，現在有23...

壽險業面臨龐大匯損能否發股利？彭金隆這麼說

台幣升值，壽險業面臨龐大匯損，還能發股利嗎？金管會主委彭金隆今日在立院財委會上答覆立委鍾佳濱質詢時指出，即使董事會已經通...

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地...

房貸以價制量利率飆過頭 彭金隆：民眾購屋基本需求該被保障

銀行資金成本不變，但房貸利率飆升引起立委關注。立委郭國文今日指出，央行第七波信用管制措施之後，銀行資金成本並未有多大改變...

限空令沒了催變盤？金管會：不看單天 收手才能再出擊

金管會上周五解除限空令，財委會立委林德福說，是否金管會認為台股面對關稅戰壓力已經過關了嗎？是否反會催化端午變盤？金管會主...

金管會出手救壽險 RBC 了 彭金隆：傾向同意採匯率均價

金管會主委彭金隆28日早上在財委會中鬆口，「傾向同意」壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，預計6月底半年報就會採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。