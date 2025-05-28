星座大數據揭保險習慣 這個星座保額高居榜首

暑期旅遊旺季將至，民眾規劃出遊時，旅平險已成標配。中國信託金控（2891）旗下台灣人壽最新統計顯示，保險行為也藏「星」祕密：獅子座最愛網路投保、金牛座保額高居榜首，摩羯座則熱衷刷卡買保障。

根據星座分析，行動派獅子座偏愛無時間限制、隨時隨地完成的網投通路，每2.5位獅子座就有1人選擇線上投保。金牛座則展現一貫的精算精神，投保保額平均偏高，在提供100萬至1,100萬多元的保障中，有近五成選擇800萬元以上高保額，穩健又超前部署。摩羯座則是最愛用信用卡投保族群，講求效率與回饋，一次搞定保障與消費回饋。

台灣人壽「e起趣旅行平安保險」提供全程旅途保障，「e起趣旅行平安保險」設計六大服務，滿足各類型旅人需求：一、24小時可線上投保；二、保障內容包含意外身故、失能與傷害醫療；三、可附加海外突發疾病醫療保險，涵蓋門診、急診與住院；四、24小時緊急援助；五、保障升級：赴美加地區保障提高3倍，赴日、紐澳、歐洲及南韓提高1.5倍（需附加醫療保險）；六、親子同遊貼心設計，父母可為未滿七足歲子女投保，全家共享安心旅程。

此外，台灣人壽「e起趣旅行平安保險」即日起透過網路投保，還可抽黃金條塊、雙人來回國際機票等大獎。