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金管會出手救壽險 RBC 了 彭金隆：傾向同意採匯率均價

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆28日早上在財委會中鬆口，「傾向同意」壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，預計6月底半年報就會採用，以因應2026年可以順利接軌TW-ICS。

彭金隆說，均價是很中性作法，例如RBC股票也是用均價，金管會維持市場穩定很重要，2026年接軌，RBC只剩下半年效期，之後走入歷史，會轉成ICS，因此會仔細思考壽險公會建議案，以穩定市場、順利過度為優先。

立委賴士葆追問，「所以你傾向同意」？彭金隆鬆口，可以這麼說。

彭金隆也說，因2026年要接軌TW-ICS，接軌的申請日是以6月底半年報做基準，6月底報表就會有答案（指採用匯率均價）。

金管會 壽險 匯率

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