金管會曝台幣升值1元 整體壽險業約有2千億損失

立委賴士葆今天在立院財委會詢問台幣升值對壽險業的匯損衝擊，金管會主委彭金隆指出，壽險業可運用資金共37兆資金，現在有23兆在海外，扣掉美元保單，15兆中有6成避險，剩下沒有避險的有6兆台幣，等值2千億美元，所以1元的漲跌有2千億元影響數，等於台幣升值1元，會有2千億台幣的損失。

彭金隆也坦言，對於壽險公會提出的匯率用平均值計算，他傾向同意，就如同目前壽險業在RBC計算時的股價計算採半年均價計算一樣。彭金隆也指出，RBC只剩半年效期，半年之後就換新一代清償能力，他強調，對於因應方案會以「穩定市場、順利過渡為優先」。

對於國家主權基金，彭金隆指出，主權基金不同國家會有不同財源，例如挪威是來自石油而產生的財富，也有國家採取公債，金管會尊重權責部會思考，他也表示，長期穩定，具有一定收益，尤其以台幣計價這三種特質的公債，也符合壽險業需要的投資方式。

賴士葆接著問，是否贊成壽險業者投資「主權基金公債」？彭金隆則表示，壽險業者也希望更多台幣投資機會，鼓勵資產負債管理，若主權基金公債是好標的，自然就是好的投資方式。