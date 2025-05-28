中信銀香港分行發行結構型美元債 年利率達15%

因應全球金融市場波動加劇與利率水準相對高檔的環境，銀行伺機發行結構型產品，滿足市場需求。中信銀香港分行本周發行一檔為期7個月的美元計價固定收益型結構型債券，總發行金額為100萬美元，並於發行日以面額全額發行，每張面額為1萬美元。本次發行未設擔保人或保證機構，亦不屬保本型商品。

這檔結構型債券屬於提前出場型一籃子股權連結產品，具備固定年利率15%，並賦予中信銀香港分行於特定情況發生時，可提前贖回該債券的權利。由於此商品未附賣回條件，也無轉換、交換或認股等設計，投資人無法轉為持股，亦不涉及任何潛在股權稀釋情形。

中信銀表示，發行該債券的目的在於支應香港分行的業務資金需求，並強化短期流動性管理。由於該債券屬於無保證、無擔保且不保本的金融商品，風險相對較高，投資人須具備相關風險承擔能力。

在發行結構上，此債券無設置受託人、承銷機構或簽證機構，亦非總括申報之公司債。相關還本與付息作業則將由香港上海匯豐銀行（HSBC）擔任代理機構執行。

法人表示，此類高利率結構型債券，通常鎖定具高風險承受度且尋求相對報酬的機構或專業投資人。在全球市場波動加劇與利率水準相對高檔的環境下，結構型產品發行與投資需求均有所成長。未來中信銀是否持續推出類似商品，仍視市場狀況與客戶資金配置策略而定。