解除限空令 彭金隆比喻：手伸久會酸 保持下次出手力道

金管會主委彭金隆今日在立法院財委會備詢時對金管會解除限空令指出，未來很難預料，金管會仍戒慎恐懼，先前採取限空令，是因為市場上充滿非理性預期心理，但就如同「手伸久了會酸」，這次收手是為了保持下次出手的力道。

立委林德福詢問金管會解除限空令的原因，彭金隆作出上述回應。彭金隆也指出，上半年台股成交量較去年日均量減少15%左右，而以對等關稅影響，21000多點跌至17000多點，又回到原點甚至更高，截至4月上市櫃公司營收都有超過15%的年增率，他認為股市若回歸市場機制，消息面最後仍回歸基本面。

金管會日前公布高資產戶4月底的資產分布狀況，林德福問，4月底大戶的存款比重46.2%比起3月多出0.7個百分點，是去年11月以來最高紀錄，這是否投資不確定性的風險提高，使大戶寧可用存款而不去投資？

彭金隆回應，以現在狀況，全球股市已回到原來水準，甚至超過原有水準，對於存款比重上升，他指出，高資產戶的理財方式和一般人不同，因此存款比率增加不見得就代表不敢投資。不過彭金隆也坦言，川普關稅的衝擊，的確使一些相對穩定的投資工具（意指債券）也面臨波動，因此也呼籲投資人要注意投資風險。