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學者：台幣升值 衝擊經濟

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

中央大學台經中心執行長吳大任昨（27）日表示，台美對等關稅談判結果和美國是否對半導體課稅，將是決定下半年台灣經濟成長的重要關鍵，若再加上台幣升值問題，恐怕會讓以出口為導向的台灣經濟體雪上加霜。

中央大學台經中心昨天發布5月消費者信心指數（CCI）總指數為64.93點，較上個月大降3.28點，不僅連九個月走跌，也是近13個月新低。

至於5月CCI不僅總指數下跌，六項指標也全面下滑，其中「投資股票時機」下降最多，5月調查為26.82點，較上個月下滑11.82點，近13個月新低。降幅第二指標為「未來半年國內經濟景氣」，5月調查為82.16點，較4月調查結果下降1.93點，同寫近13個月最低。從絕對水準來看，六項指標全數偏向悲觀。

吳大任表示，對於台美對等關稅談判他「不是太樂觀」，主因美國參議院已通過稅務改革法案，將永久性降低企業稅率，並降低所得稅率九年，為不讓減稅造成政府財政惡化，川普一定會更在意「關稅收入」，因此不會輕易讓步，他預估台美對等關稅談判結果可能會落在20%上下。

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