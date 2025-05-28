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熱錢賣股匯出、美元反彈與央行進場調節 台幣終結連五升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

熱錢賣股匯出、美元反彈與中央銀行進場調節，匯市昨（27）日先升後貶，盤中強升逾1角，終場貶值1.8分，收在29.953元，終結連五升。

熱錢昨天先匯入、後匯出、出口商月底進場拋匯，加上央行、進口商買匯，匯市交投熱絡，總成交量擴大至20.645億美元。

5月初新台幣匯率出現一波暴力升值，為避免升勢再度失控，央行近日祭出新招，那就是直接電洽大型出口商，要求不要過於集中拋匯；央行從前兩年歷史資料中，找到每家出口商每天平均拋匯量，再比對今年4月、5月每天的拋匯量，如果發現近日賣得特別多，就會致電「提醒」。

官員說，「如果A廠商過去每天只賣兩支（指200萬美元），現在一天賣20支，央行會提醒廠商不要這麼做，否則是砸自己的腳」；「就像台北101跨年晚會，政府會分散人群到不同的出口，不要讓所有人都擠在同一個地方，這樣才能讓大家更快回到家」。

匯銀主管說，新台幣匯率貶至32、33元的時候，出口商都不出來賣，原因是「想等35元」，近期新台幣匯率從32元升上來，出口商就瘋狂拋匯，並釀成暴力升值戲碼，因此，匯率不僅是廠商的挑戰，也是央行的挑戰。

新台幣匯率昨天早盤維持前一天的升勢，盤中最多升值1.15角、最高觸及29.82元，但隨著台股跌勢擴大，熱錢轉為撤出，央行與進口商也進場買匯，匯市豬羊變色、翻貶報收。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.43%，主要亞洲貨幣走勢全盤皆墨；其中日圓與韓元分別貶值0.59%與0.44%，星元與人民幣各貶0.27%與0.14%，新台幣貶0.06%。

新台幣 央行 台幣匯率

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