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金管會監管大股東 三面向修法

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為強化金融業公司治理，金管會將重新研擬在《金控法》、《銀行法》中增訂大股東規範，銀行局長童政彰昨（27）日說，修法主要有三大面向，一、大股東股權透明度和管理，二、負責人究責機制，三、利害關係人授信以外的除外規範。

金管會是在2023年修正《金控法》、《銀行法》，增訂大股東干政的課責規範，對金控或銀行大股東「手伸太長」介入公司經營時，有法據可管；惟當時金管會版本卡在行政院，根本「送不出去」。

金管會主委彭金隆就任滿周年，昨日與媒體座談，再度提及金融業公司治理的重要性。彭金隆表示，金融業強化治理很重要，特別是公司治理，金管會將去年修正《金控法》、《銀行法》的公司治理給予強化，再重新修正後送行政院，這也是彭金隆首度提及修法。

童政彰說，修法將有三大面向，一、強化大股東股權透明度和管理，二、負責人究責制度，是否包括罰則，還需研議，三、利害關係人授信以外的規範，例如金控集團與子公司間的利害關係人交易執行給予鬆綁。

過去金管會處分金控家族案，都是引用金控法相關條款做處分，對公司處罰鍰、對經理人減薪、停職公司董事等，「大股東全部置身事外」，遭外界批評。

主因有些大股東沒有擔任金控或銀行負責人，卻不適當去干預金融業經營時，金管會幾乎沒有任何行政處分措施，等於無法可管，拿這些大股東無可奈何。

換言之，目前大股東干政，都是「黑狗（大股東）偷吃、白狗（公司或經理人）受罰」，公司被罰鍰是全體股東替單一大股東埋單，經理人遭停職、解職或減薪，大股東也不會痛。

金管會 股東

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