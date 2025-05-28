壽險業應急…匯率採半年均價計算

5月新台幣升破30元，壽險業面臨6月資本適足率難關。壽險公會針對應急措施，已向金管會遞件採「RBC填報，匯率採半年日均價」計算。

金管會主委彭金隆昨（27）日坦言，2026年元旦將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），為確保可平穩過渡，將會審慎參考壽險公會建議案。

據了解，金管會已研擬採納壽險公會建議，針對今年RBC（資本適足率）填報仿照股票採半年日均價概念，匯率也採半年日均價。目前RBC填報的匯率是採6月底的單點計算。

彭金隆說，金管會對壽險業因為突發式經濟變動，影響市場穩定和信心，會採取必要措施。

尤其金融市場上，從關稅開始，衍生一系列國際變局，對壽險衝擊有兩大塊，一是資本適足率，明年元旦接軌會採用新制度，為確保平穩過渡，會審慎參考壽險公會提建議，並基於市場穩定做必要考量。

二是財報。包括淨值比和RBC和財報有關，將以穩定市場優先。金管會以讓各壽險業者可穩定、平穩過渡到TW-ICS新制，是首要任務，將等壽險公會提出相關數值。

金管會是在5月4日緊急通知六大壽險，讓業界各自提出建議方案，接著壽險公會，再依據會員建議，向金管會提出建議版本，由金管會進行研議，金管會當時並未做出態度鬆綁或同意，但承諾會研究。

業界認為，AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）部分不計匯率評價，或匯率採均價，不以月底價格計算，相當合理，因為匯率上下波動太大，只用一天價格衝擊很大，採長期均價可望較為緩和。