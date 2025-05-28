台幣升值效應…壽險業資本適足率 金管會給彈性

新台幣升破30元衝擊壽險業資本適足率（RBC），連動影響2026年是否可順利接軌TW-ICS（新一代清償能力制度）的過度化措施。金管會主委彭金隆昨（27）日首度鬆口，若6月底業者RBC未達200%法定標準「會再給你一次機會」。

「再一次機會」是甚麼？保險局長王麗惠說，業者的RBC是每月計算，6月底是會計師簽核，之後例如7月或8月股匯市轉佳，RBC自結數回升了，業者找會計師簽核確認後，金管會就可以來考慮。

依規定，2026年保險業接軌TW-ICS適用在地化和15年過渡化措施，最大前提是「RBC需達200%法定標準」。白話文說，若RBC未達標，就無法享用接軌的優惠措施，也因無法享有優惠，一接軌、大股東就面臨龐大增資壓力。

以2024年底RBC來看，三商美邦RBC僅136.3%低於法定標準，新壽僅221%，市場關注這兩家業者是否能順利接軌。

王麗惠表示，業者要來申請TW-ICS過渡措施，是以6月底半年報的RBC作為申請過渡的一個條件，9月底前接受申請並且做後續審核。

但因近期財報數字波動大，若6月RBC未達標者，可採後面月份的自結數，並經會計師簽屬確認做申請適用過渡的參考依據。

市場指出，因業者需在9月底前送件申請TW-ICS接軌過渡措施，因此「喘息月份」可能只有7月和8月這兩個月份。

金管會昨由彭金隆率四局局長主持端午茶會，市場關注台幣暴升衝擊壽險業獲利、RBC和淨值等財報數字，甚至影響到2026年能否順利接軌。

彭金隆坦言，壽險特性是很大部位不會去實現，但是目前會計制度是把未實現和已實現損益併同在損益表上表達，但本身沒有立即兌領或風險，純粹是評價上波動。

也因評價上波動導致壽險業獲利過度擺盪，呈現過度悲觀、和過度樂觀情況。2024年壽險業獲利才創史上次高，2025年也沒有太大變化，為何會變成這種狀況？壽險業經營周期很長，財報卻訂在每半年或每一年，這套報表是否可以衡量壽險業經營？

金管會觀察壽險業輪廓，是看長期清償能力和流動性問題，而不是看短期財報的波動。

這樣好處是導引經營者朝向更長遠角度，而非做短期報表的追求，這只是一個數字，可能有時候不利長期經營。