台新金控最新前十大股東大洗牌 00713衝上第三大

台新金控（2887）最新前十大股東洗牌，第一大仍是台灣石化合成，元大台灣高息低波則衝上第三大，而去年台新金董事長吳東亮掌控的家族公司及吳東亮之妻彭雪芬相關公司等大股東大舉加碼買進台新金股票，也讓台新租賃、昶禾、允德、博瑞等公司坐穩台新金前十大股東，遠雄人壽持股占比減少，排在第五。

台新金控前十大股東名單出爐，統計至今年4月25日，第一大仍是台灣石化合成，其持股加碼至51.5萬張，持股比率從去年3.65%提升為3.66%，而台灣石化合成代表人、石化業大老吳澄清，一直都是台新金董座吳東亮盟友，在之前寶佳插旗台新金一役時，吳澄清更一口氣拿出13億元，幫吳東亮鞏固經營權。

第二是台新租賃加碼至50.7萬張，持股比率由3.10%提升為3.60%；第三名則由臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶以持股23萬張拿下，持股比例1.64%。

而在去年9月間，台新金董事長吳東亮掌控的家族公司及吳東亮之妻彭雪芬相關公司等大股東大舉加碼持股，如今紛紛坐穩前十大股東行列，其中，昶禾公司加碼持股至18.9萬張，持股比例從1.03%提升為1.35%，一舉從第十大股東晉升為第四大股東，由彭雪芬掛名擔任經理人；允德公司持股18.1萬張，持股比例1.29%，排在第六大；由彭擔任董事的博瑞公司持股13.4萬張，持股比0.95%，成功擠進第十大股東。另東賢公司增加持股至16.4萬張，持股比1.16%，與去年持平，其是由新光吳家所掌控。

遠雄人壽持股數與去年相同，但因持股占比減少至1.29%，排名從第三降為第五；台新國際商業銀行受託台新金控員工持股信託財產專戶持股比1.08%，排在第八；摩根大通託管梵加德新興市場股票指數基金，其持股從1.17%降為1.07%，排在第九。

去年榜上的花旗受託保管挪威中央銀行投資專戶、摩根大通託管先進總合國際股票指數基金、全球人壽、新光合成纖維等則通通掉出前十大股東。