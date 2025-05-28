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華南金：對台股行情有期待 證券、產險子公司獲利下滑牽動金控整體表現

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
華南金。 聯合報系資料照
華南金。 聯合報系資料照

華南金控（2880）昨（27）日召開2025年第1季法說會，針對首季與4月自結獲利呈現衰退，華南金總經理李耀卿指出，華南金核心華南銀行仍穩健成長。

李耀卿表示，金控獲利衰退主因證券、產險等非銀子公司獲利下滑較多，今年華南金將戮力達成獲利提升三年計畫，而資本市場變數將是獲利成長的最大挑戰，但匯率因素可能影響資金湧入，對股市是正面因素，對今年台股行情還是有期待。

華南金昨天法說會由李耀卿主持，會上公布2025年首季績效，核心子公司華南銀行獲利持續成長，證券及產險子公司受資本市場震盪影響，使得金融操作收益減少。

華南金2025年第1季自結稅後純益53.38億元，年減5.2%，每股稅後純益（EPS）0.39元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）9.47%、年化資產報酬率（ROA）0.51%，淨值2,306億元，年增6%，總資產4.14兆元，華銀則是總資產突破4兆元。

華南銀行2025年第1季利息及手續費淨收益均呈雙位數成長，首季稅後純益52.09億元，年成長3.3%，EPS為0.5元，年化ROE為8.49%、年化ROA為0.51%，貢獻金控集團獲利達92%。

華南銀受惠數位轉型奏效，在全行客群經營全員行銷下，首季財管手收年增高達六成，主要來自保險商品年增1.29倍，資產品質、信用成本也穩健轉佳，第1季底逾放比0.15%、備抵呆帳覆蓋率815%，資產品質穩定，信用成本在今年呆帳費用續減與整體放款成長佳之下，信用成本也將再降低。

李耀卿表示，華南金目前累計獲利衰退，主要來自證券、產險子公司，股市動盪是兩家子公司衰退主因，並且兩家子公司第1季獲利衰退程度均較市場同業平均衰減幅度嚴重，必須改善。其中，華南永昌證券收益很大來自經紀業務，去年台股日均量四、五千億元，目前縮減到約3,000億元以下，何時恢復以往熱絡會影響到整個券商市場獲利，產險也因整體投資環境影響投資收益減少，但本業核保利潤持續成長。總括來看，目前台股波動變數很多，但公司還是維持審慎樂觀，預期台幣匯率變數有可能吸引資金湧入到新台幣，必須要找出路，這對股市是正面因素，因此公司對今年台股還是有期待。

華南銀行 華南金控

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