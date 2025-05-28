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新壽回函未提及輝達 蔣萬安承諾積極溝通

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
輝達執行長黃仁勳點名海外總部將落腳北士科，外界認為輝達屬意新光人壽得標的T17、T18基地，但目前用地進度一直未能明朗，更傳出新壽有意解約。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳點名海外總部將落腳北士科，外界認為輝達屬意新光人壽得標的T17、T18基地，但目前用地進度一直未能明朗，更傳出新壽有意解約。聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳點名海外總部將落腳北士科，外界認為輝達屬意新光人壽得標的T17、T18基地，但目前用地進度一直未能明朗，更傳出新壽有意解約。台北市長蔣萬安昨（27）日表示，依約雙方可合意解約，或新壽在建物完成取得使用執照後，經市府同意可將地上權移轉給第三方，或出租給第三方，市府將積極協助溝通協調，以回應市民期待。

輝達海外總部落腳台北市北投士林科技園區，在外界對基地有諸多猜測下，台北市地政局日前發文要求新壽說明，新壽表示已在26日期限內函覆北市府。台北市議員昨在市政總質詢上也提到這問題。

台北市政府地政局長王瑞雲表示，昨天中午前已經收到新光人壽回函，回函包含三個重點，第一，市府要求26日派員說明，因資料來不及準備，沒辦法派員；第二，市府發現新壽進度落後，新壽告知從都審送件一直到補件的過程，但沒有提到策進作為；第三，新壽重申合約繼續履約，「回函沒有提到輝達」。

議員追問是否有掌握新壽與輝達之間的進度，王瑞雲坦言，有打電話問，之前新壽雖然說無可奉告，但後來比較委婉，稱基於商業機密、沒辦法告知。

台北市政府法務局長連堂凱補充，這幾天輿情都有掌握，以新光人壽、新光金控（2888）都是高度管制行業，依照公司法、金融控股公司法，重大交易或重大事件 一定是必須董事會同意才能對外宣布，這兩家大公司在做事上面一定是比較謹慎，還是靜候結果。

輝達 新壽 新光人壽

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